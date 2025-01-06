В январе украинцы не получат выплаты по "Национальному кэшбэку": в чем причина

Выплаты "Национального кэшбека" за декабрь и январь состоятся в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса. На сегодня активными участниками программы являются 4,5 млн граждан, которые уже активировали карты для будущих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

За четыре месяца действия программы "Национальный кэшбек" украинцы накопили 436 млн гривен, что на 180 млн больше по сравнению с прошлым месяцем.

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что программа демонстрирует стабильный рост, в частности благодаря привлечению все большего количества лиц старшего возраста. Она подчеркнула, что "Национальный кэшбек" поддерживает не только потребителей, но и национальных производителей, создавая дополнительные стимулы для покупки украинских товаров.

Активность участников программы: Самыми активными пользователями являются молодые люди в возрасте до 45 лет, чья доля на конец декабря составила 57,4%. Среди пользователей среднего возраста (от 45 до 60 лет) - 22,4%, старшего возраста (60+) - 20,2%. Женщины составляют 62,3% от общего количества участников.

Как получить кэшбэк

Программа позволяет получать кэшбек в размере 10% на покупки украинских товаров, добавленных в специальный перечень. Участники могут воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія" для проверки, есть ли товар в программе кэшбэка. Торговые сети маркируют товары, участвующие в программе, специальными пометками на полках и вывесок на входе в магазины.

Потратить кэшбэк можно на:

Коммунальные и медицинские услуги;

Образование, транспорт, мобильную связь, страхование;

Книги и другую продукцию украинского производства;

Лекарства и медицинские изделия;

Благотворительность и поддержку ВСУ.

К программе присоединились ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции и более 1600 производителей. Количество банков, поддерживающих программу, возросло до 17, среди них ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Ощадбанк и другие.