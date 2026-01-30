Украинцы не доверяют Трампу: опрос показал рекордный негатив

Напомним, рейтинг поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до рекордно низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. При этом большинство американцев считают, что его меры по ужесточению норм иммиграции зашли слишком далеко.

Отметим, большинство граждан европейских стран негативно оценивают роль Дональда Трампа в мировой политике. Кроме того, они считают, что он не заслуживает Нобелевской премии мира.

В частности, согласно опросу, 77% респондентов ответили "нет" на вопрос, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии. Лишь меньшинство опрошенных поддержало такую идею.

Еще один опрос показал, что большинство украинцев, несмотря на массированные удары РФ по энергетической инфраструктуре и их последствия, не сменили место жительства.

В частности, 87% опрошенных украинцев остались жить там, где были, даже несмотря на проблемы с электроэнергией, водой и отоплением.