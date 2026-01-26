Европейцы не доверяют Трампу: 77% считают, что он не заслуживает Нобелевской премии

Большинство граждан стран Европейского Союза негативно оценивают роль Дональда Трампа в мировой политике и не считают, что он заслуживает Нобелевской премии мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией FGS Global в 23 странах ЕС, пишет Politico .

Отношение к Трампу в Европе

Согласно исследованию, 77% опрошенных ответили "нет" на вопрос, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии. Лишь меньшинство респондентов поддержало такую идею.

Опрос проводился еще до последней вспышки враждебной риторики со стороны Трампа, однако уже тогда президент США воспринимался европейцами как негативный фактор.



Пессимизм относительно влияния США

Около двух третей респондентов заявили, что пессимистично оценивают влияние Трампа:

на мировую экономику - 69%,

на мир и безопасность - 64%,

на ситуацию в собственной стране - 64%.

Исследование также показало, что Трамп остается непопулярным даже среди сторонников правых популистских партий в Европе, которых он ранее называл своими союзниками.

Как проводился опрос

FGS Global опросила 11 714 взрослых в странах ЕС с 10 по 23 ноября 2025 года.

Интервью проводились онлайн, а данные были взвешены для обеспечения репрезентативности по возрасту, полу, доходу и региону. Погрешность для национальных выборок составляет ±4,4%.