Рейтинг Трампа в США упал до рекордно низкого уровня, - Reuters
Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Reuters.
При этом большинство американцев заявили, что его меры по ужесточению норм иммиграции зашли слишком далеко.
Так, только 39% американцев одобряют работу Трампа в области иммиграции, по сравнению с 41% в начале этого месяца, тогда как 53% не одобряют, как показал опрос.
В агентстве отмечают, что Трамп победил на президентских выборах 2024 года, пообещав исторический всплеск депортаций. Иммиграционные сотрудники в масках, часто в тактическом военном снаряжении, стали привычным явлением по всей стране, а протесты против репрессий вспыхнули в нескольких городах.
Также около 58% респондентов опроса заявили, что агенты иммиграционной и таможенной службы США зашли "слишком далеко" в своих репрессиях, тогда как 12% сказали, что они зашли недостаточно далеко, а 26% сказали, что усилия агентов были "примерно правильными".
Около девяти из десяти демократов сказали, что агенты зашли слишком далеко, по сравнению с двумя из десяти республиканцев и шестью из десяти независимых.
Также последний опрос Reuters показал, что общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует самому низкому уровню его текущего срока, поскольку он снизился с 41% в предыдущем опросе Reuters, проведенном 12-13 января.
В последнем опросе, проведенном онлайн по всей стране, приняли участие 1139 взрослых американцев, погрешность составила около 3 процентных пунктов.
Борьба Трампа с мигрантами
Напоминаем, ранее Трамп объявил о планах введения новых миграционных ограничений и сообщил, что администрация вскоре расширит перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.
Также ранее стало известно, что власти США усиливают меры по сокращению количества нелегальных мигрантов, предлагая финансовые стимулы тем, кто согласится покинуть страну добровольно до конца года.
Кроме того, администрация Трампа планирует построить семь центров для содержания до 80 тысяч задержанных мигрантов.