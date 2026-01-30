Українці не довіряють Трампу: опитування показало рекордний негатив

Нагадаємо, рейтинг підтримки Дональда Трампа серед американців впав до рекордно низького рівня з моменту його повернення до Білого дому. При цьому більшість американців вважають, що його заходи щодо посилення норм імміграції зайшли надто далеко.

Зазначимо, більшість громадян європейських країн негативно оцінюють роль Дональда Трампа у світовій політиці. Крім того, вони вважають, що він не заслуговує на Нобелівську премію миру.

Зокрема, згідно з опитуванням, 77% респондентів відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише меншість опитаних підтримала таку ідею.

Ще одне опитування показало, що більшість українців, попри масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі та їхні наслідки, не змінили місце проживання.

Зокрема, 87% опитаних українців залишилися жити там, де були, навіть попри проблеми з електроенергією, водою та опаленням.