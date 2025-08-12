Украинцы действуют, пока итальянцы думают: чем мы отличаемся и что больше всего удивляет иностранцев

Чем украинцы отличаются от итальянцев

По словам Андрушкива, украинцы действуют быстро и прямо: есть идея - значит, нужно реализовывать. В Италии решения принимают значительно медленнее, с долгими обсуждениями и поиском компромиссов.

"На собрании жильцов дома обсуждение, стоит ли заменить ручку на двери, может длиться годами. И за это время ручка остается старой, но все о ней говорят", - приводит пример гид.

Это, по его мнению, имеет историческую подоплеку: Италия как страна регионов и демократического самоуправления сформировалась после Второй мировой войны, и традиция учитывать все мнения сохранилась по сей день.

Что итальянцев больше всего удивляет в украинцах

Одна из украинских привычек, которая вызывает удивление, - суеверность.

"Ничего не передавать через порог, не оставлять пустые бутылки на столе, не свистеть в помещении... Это знают все, от мала до велика", - говорит Андрушкив.

В Италии тоже есть суеверия, но они преимущественно присущи старшему поколению. Поэтому молодежь удивленно реагирует, а потом с интересом расспрашивает о таких "нельзя".

Что больше всего удивляет украинцев в Италии

По словам гида, туристы из Украины часто шокированы громкостью итальянцев: эмоциональные разговоры с оживленными жестами легко принять за ссору. На самом же деле это обычная коммуникация.

Не менее удивляет и культура кофе.

"В Италии кофе пьют маленькими порциями эспрессо, стоя за барной стойкой, а заказать капучино после обеда - это сразу выдать себя за туриста", - объясняет Олег.

Еще одно отличие - отношение к работе и отдыху. Рабочий день заканчивается - итальянцы полностью отключаются от дел, а выходные посвящают семье, друзьям и dolce far niente - "сладкому ничегонеделанию".

"Вы выходите из дома утром, а на углу - маленькое кафе, запах свежей выпечки, улыбающийся бариста, который помнит ваш кофе... И вот в этот момент понимаете - вы в другом мире", - подытожил Андрушкив.