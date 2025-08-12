Українці діють, поки італійці думають: чим ми відрізняємося і що найбільше дивує іноземців

Чим українці відрізняються від італійців

За словами Андрушківа, українці діють швидко і прямо: є ідея - значить, потрібно реалізовувати. В Італії рішення ухвалюють значно повільніше, з довгими обговореннями та пошуком компромісів.

"На зборах мешканців будинку обговорення, чи варто замінити ручку на дверях, може тривати роками. І за цей час ручка лишається стара, але всі про неї говорять", - наводить приклад гід.

Це, на його думку, має історичне підґрунтя: Італія як країна регіонів і демократичного самоврядування сформувалася після Другої світової війни, і традиція зважати на всі думки збереглася донині.

Що італійців найбільше дивує в українцях

Одна з українських звичок, яка викликає подив, - забобонність.

"Нічого не передавати через поріг, не залишати порожні пляшки на столі, не свистіти в приміщенні… Це знають усі, від малого до великого", - каже Андрушків.

В Італії теж є забобони, але вони переважно притаманні старшому поколінню. Тому молодь здивовано реагує, а потім із цікавістю розпитує про такі "не можна".

Що найбільше дивує українців в Італії

За словами гіда, туристи з України часто шоковані гучністю італійців: емоційні розмови з жвавими жестами легко сприйняти за сварку. Насправді ж це звичайна комунікація.

Не менш дивує й культура кави.

"В Італії каву п'ють маленькими порціями еспресо, стоячи за барною стійкою, а замовити капучино після обіду - це одразу видати себе за туриста", - пояснює Олег.

Ще одна відмінність - ставлення до роботи та відпочинку. Робочий день закінчується - італійці повністю відключаються від справ, а вихідні присвячують сім'ї, друзям і dolce far niente - "солодкому нічогонеробленню".

"Ви виходите з дому вранці, а на розі - маленьке кафе, запах свіжої випічки, усміхнений бариста, який пам'ятає вашу каву… І ось у цей момент розумієте - ви в іншому світі", - підсумував Андрушків.