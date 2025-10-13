Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале
Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.
Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.
В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений.
Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).
Социологический мониторинг "Украинское общество" проводится с 1994 года. В списке отсутствует президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.
Динамика общественных оценок
Оценки деятельности президентов традиционно менялись под влиянием политических и военных событий. Так, рейтинг Зеленского резко вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году, а сейчас несколько снизился, сохраняя при этом высокий уровень поддержки.
Самые низкие оценки имели место в периоды политической турбулентности - например, в 2005 году для Леонида Кучмы (2,7 балла) или в 2016 году для Петра Порошенко (3,0 балла).
Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.
По данным КМИС, в сентябре 2025 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% - не доверяют.
Данные других социологических центров свидетельствуют, что самое высокое доверие украинцев к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который опережает президента.