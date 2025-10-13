Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество " волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.

В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений.

Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).

Социологический мониторинг "Украинское общество" проводится с 1994 года. В списке отсутствует президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.



Динамика общественных оценок

Оценки деятельности президентов традиционно менялись под влиянием политических и военных событий. Так, рейтинг Зеленского резко вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году, а сейчас несколько снизился, сохраняя при этом высокий уровень поддержки.

Самые низкие оценки имели место в периоды политической турбулентности - например, в 2005 году для Леонида Кучмы (2,7 балла) или в 2016 году для Петра Порошенко (3,0 балла).

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.