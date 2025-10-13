ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале

Украина, Понедельник 13 октября 2025 09:26
UA EN RU
Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.

В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений.

Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).

Социологический мониторинг "Украинское общество" проводится с 1994 года. В списке отсутствует президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.
Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале

Динамика общественных оценок

Оценки деятельности президентов традиционно менялись под влиянием политических и военных событий. Так, рейтинг Зеленского резко вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году, а сейчас несколько снизился, сохраняя при этом высокий уровень поддержки.

Самые низкие оценки имели место в периоды политической турбулентности - например, в 2005 году для Леонида Кучмы (2,7 балла) или в 2016 году для Петра Порошенко (3,0 балла).

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

По данным КМИС, в сентябре 2025 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% - не доверяют.

Данные других социологических центров свидетельствуют, что самое высокое доверие украинцев к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который опережает президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ющенко Владимир Зеленский Леонид Кучма Петр Порошенко Янукович
Новости
Если Путин не урегулирует конфликт в Украине, ему будет плохо, - Трамп
Если Путин не урегулирует конфликт в Украине, ему будет плохо, - Трамп
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит