Украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп

С понедельника, 30 января, украинцы могут с помощью приложения "Дія" подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.
Известно, что с начала действия программы украинцы подали заявки на обмен 830 тысяч ламп. При этом в первые сутки было подано более 140 тысяч заявлений на обмен.
Напомним, что данная программа финансируется Европейским союзом, который закупит около 30 миллионов светодиодных лампочек. При этом в Украине планируется заменить около 50 миллионов ламп.
Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.
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