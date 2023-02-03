Украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп

С понедельника, 30 января, украинцы могут с помощью приложения "Дія" подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.

Известно, что с начала действия программы украинцы подали заявки на обмен 830 тысяч ламп. При этом в первые сутки было подано более 140 тысяч заявлений на обмен.

Напомним, что данная программа финансируется Европейским союзом, который закупит около 30 миллионов светодиодных лампочек. При этом в Украине планируется заменить около 50 миллионов ламп.