RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп

Фото: украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

С понедельника, 30 января, украинцы могут с помощью приложения "Дія" подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.

Известно, что с начала действия программы украинцы подали заявки на обмен 830 тысяч ламп. При этом в первые сутки было подано более 140 тысяч заявлений на обмен.

Напомним, что данная программа финансируется Европейским союзом, который закупит около 30 миллионов светодиодных лампочек. При этом в Украине планируется заменить около 50 миллионов ламп.

Фото: как через Действие заменить лампочку (t.me/diia_gov)

Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.

Кроме того, узнайте, чем отличаются светодиодные лампы от других ламп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаблекаутЕвросоюз