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Українці через "Дію" вже замовили обмін понад 800 тисяч ламп

Фото: українці через "Дію" вже замовили обмін понад 800 тисяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

З понеділка, 30 січня, українці можуть за допомогою застосунку "Дія" подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу додатку.

Відомо, що з початку дії програми українці подали заявки на обмін 830 тисяч ламп. При цьому в першу добу було подано понад 140 тисяч заяв на обмін.

Нагадаємо, що дана програма фінансується Європейським союзом, котрий закупить близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок. При цьому в Україні планують замінити близько 50 мільйонів ламп.

Фото: як через Дію замінити лампочку (t.me/diia_gov)

Нагадаємо, раніше уряд України вирішив запустити програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи і вона триватиме протягом року.

Крім того, дізнайтеся, чим відрізняються світлодіодні лампи від інших ламп.

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