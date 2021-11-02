Чим відрізняються світлодіодні лампи від інших ламп

Сьогодні у приладах освітлення все частіше використовуються світлодіодні джерела світла. Традиційні лампи розжарювання, популярні ще кілька років тому економки та люмінесцентні моделі втрачають лідируючі позиції через велику кількість недоліків (і відсутність таких у Led аналогів). Чим же відрізняються led лампа та інші варіанти джерел світла?

Між собою світлодіодні лампи можуть відрізнятися формою цоколя, параметрами потужності, температурою кольору, стійкістю по відношенню до зовнішніх впливів. Такі лампи не виділяють в атмосферу токсичні речовини, вони працюють набагато довше за своїх конкурентів, при цьому - споживають набагато менше електроенергії.

Основні відмінності LED від ламп інших типів

Від лампочок розжарювання світлодіодні лампи відрізняються, в першу чергу, типом елемента, що світить. У ламп розжарювання це металева спіраль, яка розжарюється і завдяки нагріванню випромінює світло. Серед недоліків ламп розжарювання можна виділити:

дуже короткий експлуатаційний термін – лампочки постійно перегорають і їх потрібно замінювати (розраховані в середньому на 1000 годин роботи);

споживають велику кількість електроенергії, дуже неекономічні.

Ще один раніше популярний вид джерел світла – люмінесцентні лампи. Як світловипромінюючий елемент використовується заповнена люмінофором трубка. Термін служби пристроїв від 2 до 20 тисяч годин. Енергоспоживання таких ламп набагато нижче, ніж ламп розжарювання. Серед недоліків люмінесцентної лампочки можна відзначити наявність ртуті у складі наповнювача, мерехтіння (надає негативний вплив на зір та нервову систему людини), вигорання – поступово світлова віддача ламп знижується.

Ще один вид ламп – ультрафіолетові. Вони працюють за тим самим принципом, що й люмінесцентні аналоги. У колбі спалахують пари ртуті, завдяки чому утворюється ультрафіолетове свічення. Якщо таке джерело світла розіб'ється - позбавлятися доведеться не тільки від скла, а й від парів ртуті.

Галогенні лампи - модифіковані лампи розжарювання, в колбах яких є пари брому чи йоду. Служать такі джерела світла загалом 4 тисячі годин. Вони сильно нагріваються, є досить крихкими, чим викликають складнощі у поводженні з ними.

Головний конкурент світлодіодних ламп – енергозберігаючі. Вони довгий час займають лідируючі позиції на ринку - доти, доки їм на зміну не прийшли лед лампи. "Економки" використовують у 5 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання без втрат у яскравості свічення. Але є в неї й мінуси:

колба не найзручніша, через що часто складно підібрати виріб до певних світильників;

на розігрів потрібен час, через що відразу після включення лампочка світить тьмяно;

мерехтіння - причина швидкої стомлюваності очей та дратівливості.

Всі ці недоліки далекі від світлодіодних ламп. Вони економічні (розраховані на 100 тисяч годин роботи), споживають мінімум електроенергії, стійкі до зовнішніх подразників, не мерехтять та не містять токсичних речовин. Крига-лампи не нагріваються і безпечні для людини і навколишнього середовища. Сьогодні їм немає рівноцінних аналогів. І якщо ще нещодавно величезним мінусом LED-ламп була їхня висока ціна, то зараз вона суттєво знизилася, завдяки чому купити їх може кожен охочий.

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