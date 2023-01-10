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В Украине стартует обмен ламп: когда и как это сделать

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Киев, Вторник 10 января 2023 17:10
В Украине стартует обмен ламп: когда и как это сделать Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Украины приняло решение запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Программа в режиме бета-тестирования стартует 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 16 января начинаем программу в режиме бета-тестирования", - заявил он.

Шмыгаль сообщил, что на первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины.

"После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины. Каждый сможет подать заявку через "Дію", а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты". Весь процесс будет максимально простым и быстрым", - подчеркнул премьер.

Напомним, в рамках этой программы в Украине в целом планируется заменить 50 млн ламп.

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