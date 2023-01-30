В Украине через "Дію" уже заказали на обмен более 140 тысяч ламп

В Украине стартовала программа бесплатного обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его данным, в первые часы действия программы украинцы подали заявок на обмен 140 тысяч лампочек накаливания.

"Украинцы заказали уже более 140 тысяч энергосберегающих лампочек на обмен через действие", - написал Федоров.

Напомним, что РБК-Украина написала подробную инструкцию о том, как через "Дію" можно подать заявку на обмен ламп.