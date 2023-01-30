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В Украине через "Дію" уже заказали на обмен более 140 тысяч ламп

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Украина, Понедельник 30 января 2023 21:44
В Украине через "Дію" уже заказали на обмен более 140 тысяч ламп Фото: в Украине из-за "Действия" уже заказали на обмен более 140 тысяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

В Украине стартовала программа бесплатного обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его данным, в первые часы действия программы украинцы подали заявок на обмен 140 тысяч лампочек накаливания.

"Украинцы заказали уже более 140 тысяч энергосберегающих лампочек на обмен через действие", - написал Федоров.

Напомним, что РБК-Украина написала подробную инструкцию о том, как через "Дію" можно подать заявку на обмен ламп.

Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.

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