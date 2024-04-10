Украинцы в марте купили более 4 тысяч электромобилей: названы самые популярные авто

В марте украинцы приобрели более 4,4 тысячи электромобилей. В сравнении с мартом прошлого года спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях електромобилей составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4337 штук, из которых на новые пришлось 900 машин и 3437 штук – с пробегом. При этом среди 83 коммерческих электромобилей новыми были всего 5 авто.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года украинцы приобрели 3924 электромобиля. В сравнении с прошлым февралем, спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза. Отмечалось, что доля новых машин в регистрациях электромобилей, как и в прошлом году, составила 24%.

При этом за весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.

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