В прошлом году украинцы купили более 60 тысяч новых машин: названы лидеры рынка
За прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей. Только за последний месяц 2023 года было зарегистрировано 5,9 тысячи новых машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с 2022 годом, продажи в декабре увеличились на 53%, а по отношению к предыдущему месяцу выросли на 9%. Как и ранее, лидерство на рынке удерживала Toyota, продав 972 штуки, на втором месте Renault (678 шт.), третий результат у Skoda – 600 шт.
Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.
Среди самых популярных марок среди украинцев стоит отметить Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai и Mercedes-Benz.
Самым продаваемым автомобилем на украинском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Renault Duster – 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.
Стоит отметить, что десять самых популярных среди украинцев моделей сформировали более трети рынка новых легковых автомобилей. В отличие от 2022 года, в ТОП-10 появился электромобиль и вернулись седаны, в предыдущем году десятка лидеров была сформирована исключительно кроссоверами.
ТОП-10 самых продаваемых авто в 2023 году:
- Renault Duster - 5445 ед;
- Toyota RAV-4 - 2934 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 2655 ед;
- Mazda CX-5 - 1647 ед.;
- Hyundai Tucson - 1494 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 1480 ед.;
- Suzuki Vitara - 1308 ед;
- Skoda Kodiaq - 1307 ед;
- Skoda Octavia - 1293 ед;
- Toyota Camry - 1221 ед.
Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января изменился размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто. Это связано с тем, что в Украине увеличился прожиточный минимум, от которого зависит размер указанного налога.
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