ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В прошлом году украинцы купили более 60 тысяч новых машин: названы лидеры рынка

Четверг 04 января 2024 03:28
UA EN RU
В прошлом году украинцы купили более 60 тысяч новых машин: названы лидеры рынка Фото: в прошлом году украинцы купили более 60 тысяч новых машин (renault.com.ua)
Автор: Константин Широкун

За прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей. Только за последний месяц 2023 года было зарегистрировано 5,9 тысячи новых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с 2022 годом, продажи в декабре увеличились на 53%, а по отношению к предыдущему месяцу выросли на 9%. Как и ранее, лидерство на рынке удерживала Toyota, продав 972 штуки, на втором месте Renault (678 шт.), третий результат у Skoda – 600 шт.

Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

Среди самых популярных марок среди украинцев стоит отметить Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai и Mercedes-Benz.

Самым продаваемым автомобилем на украинском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Renault Duster – 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.

Стоит отметить, что десять самых популярных среди украинцев моделей сформировали более трети рынка новых легковых автомобилей. В отличие от 2022 года, в ТОП-10 появился электромобиль и вернулись седаны, в предыдущем году десятка лидеров была сформирована исключительно кроссоверами.

ТОП-10 самых продаваемых авто в 2023 году:

  • Renault Duster - 5445 ед;
  • Toyota RAV-4 - 2934 ед.;
  • Volkswagen ID.4 - 2655 ед;
  • Mazda CX-5 - 1647 ед.;
  • Hyundai Tucson - 1494 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 1480 ед.;
  • Suzuki Vitara - 1308 ед;
  • Skoda Kodiaq - 1307 ед;
  • Skoda Octavia - 1293 ед;
  • Toyota Camry - 1221 ед.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января изменился размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто. Это связано с тем, что в Украине увеличился прожиточный минимум, от которого зависит размер указанного налога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault Volkswagen Автомобильный рынок
NEWS
Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее переговоры по обмену, - Зеленский
Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее переговоры по обмену, - Зеленский
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году