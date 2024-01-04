В прошлом году украинцы купили более 60 тысяч новых машин: названы лидеры рынка

За прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей. Только за последний месяц 2023 года было зарегистрировано 5,9 тысячи новых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По сравнению с 2022 годом, продажи в декабре увеличились на 53%, а по отношению к предыдущему месяцу выросли на 9%. Как и ранее, лидерство на рынке удерживала Toyota, продав 972 штуки, на втором месте Renault (678 шт.), третий результат у Skoda – 600 шт.

Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

Среди самых популярных марок среди украинцев стоит отметить Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai и Mercedes-Benz.

Самым продаваемым автомобилем на украинском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Renault Duster – 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.

Стоит отметить, что десять самых популярных среди украинцев моделей сформировали более трети рынка новых легковых автомобилей. В отличие от 2022 года, в ТОП-10 появился электромобиль и вернулись седаны, в предыдущем году десятка лидеров была сформирована исключительно кроссоверами.

ТОП-10 самых продаваемых авто в 2023 году: