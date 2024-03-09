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Украинцы за февраль приобрели почти четыре тысячи электромобилей: названы лидеры рынка

Суббота 09 марта 2024 02:24
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Украинцы за февраль приобрели почти четыре тысячи электромобилей: названы лидеры рынка Фото: украинцы за февраль приобрели четыре тысячи электромобилей (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В феврале украинцы приобрели 3924 электромобиля. В сравнении с прошлым февралем, спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях электромобилей, как и в прошлом году, составила 24%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 3881 штук, среди них новых – 926 авто и 2955 машин с пробегом. При этом из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

  • Volkswagen ID.4 – 257 штук;
  • BYD Song Plus – 104 штуки;
  • Honda eNS1 – 96 штук;
  • Nissan Ariya – 71 штука;
  • Honda M-NV – 49 штук.

Среди самых популярных впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей лидерами были такие модели:

  • Nissan Leaf - 416 ед.;
  • Tesla Model 3 – 380 ед;
  • Tesla Model Y -279 ед;
  • Volkswagen e-Golf -210 ед.;
  • Hyundai Kona Electric -161 ед.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 7,5 тысячи электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Украинский рынок автомобилей в 2024 году

Украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей, это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

Второй по популярности маркой стала Renault – 504 единицы. На третьем месте в рейтинге самых продаваемых авто в Украине закрепился Volkswagen с результатом 476 машин.

За весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.

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