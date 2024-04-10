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Українці в березні купили понад 4 тисячі електромобілів: названі найпопулярніші авто

Середа 10 квітня 2024 06:45
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Українці в березні купили понад 4 тисячі електромобілів: названі найпопулярніші авто Фото: українці у березні купили понад 4 тисячі електромобілів (bydglobal.com)
Автор: Константин Широкун

У березні українці придбали понад 4,4 тисячі електромобілів. Порівняно з березнем минулого року попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 4337 штук, з яких на нові припало 900 машин та 3437 штук – з пробігом. При цьому серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

До ТОП-5 нових електромобілів березня потрапили:

  • Volkswagen ID.4 - 207 од.;
  • BYD Song Plus - 112 од.;
  • Honda eNS1 – 79 од.;
  • Honda M-NV – 70 од.;
  • Nissan Ariya – 68 од.

Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів лідери ринку мають такий вигляд:

  • Nissan Leaf - 546 од.;
  • Tesla Model 3 – 456 од.;
  • Tesla Model Y – 349 од.;
  • Volkswagen e-Golf – 246 од.;
  • Tesla Model S – 192 од.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2024 року українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Наголошувалося, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів, як і минулого року, становила 24%.

При цьому за весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.

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Електромобілі Автомобільний ринок
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