Українці в березні купили понад 4 тисячі електромобілів: названі найпопулярніші авто

У березні українці придбали понад 4,4 тисячі електромобілів. Порівняно з березнем минулого року попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 4337 штук, з яких на нові припало 900 машин та 3437 штук – з пробігом. При цьому серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2024 року українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Наголошувалося, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів, як і минулого року, становила 24%.

При цьому за весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.

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