Украинскую науку будут финансировать по-новому с 2026 года: в МОН озвучили детали

Среда 12 ноября 2025 19:15
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил об изменениях в сфере
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки вводит новую модель аттестации и финансирования научных учреждений. Она предусматривает, что государственные средства будут распределяться в зависимости от реальных результатов работы, а не только по принципу содержания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Оксена Лисового в Telegram.

Аттестация более 500 учреждений

В течение года аттестацию прошли более 500 научных учреждений и заведений высшего образования в шести направлениях: аграрно-ветеринарном, общественном, инженерно-технологическом, естественно-математическом, биомедицинском и гуманитарно-художественном.

"23 научных учреждения, которые продемонстрировали наивысшую эффективность, уже получили дополнительное базовое финансирование. С 1 января 2026 года его получат еще 158 аттестованных научных учреждений и 110 университетов", - отметил Лисовый.

Переход от содержания к развитию

По словам министра, государство теперь будет инвестировать больше в тех, кто создает новые знания, проводит исследования, привлекает внебюджетные ресурсы и вносит вклад в развитие экономики и обороны.

"Мы внедрили модель честной конкуренции, в которой финансирование зависит от реальных результатов. Это переход от содержания к развитию", - подчеркнул он.

Новые пропорции финансирования с 2026 года

С 2026 года заработает новая формула поддержки науки. Она будет определять пропорции финансирования в зависимости от направления исследований:

  • для гуманитарных наук: 20% - оборудование, 18% - накладные расходы, 62% - зарплаты;
  • для естественных наук: 35% - оборудование, 18% - накладные расходы, 47% - зарплаты.

В проекте госбюджета-2026 предусмотрено почти 3 млрд грн на поддержку науки по новой модели. Это позволит повысить зарплаты ученых, обновить лаборатории и привлечь молодых исследователей.

Поддержка регионов и молодых ученых

Модель предусматривает дополнительные коэффициенты:

  • +20% для экспериментальных направлений с дорогим оборудованием;
  • поддержку учреждений в прифронтовых громадах;
  • дополнительное финансирование для перемещенных научных учреждений.

Также создается Национальная система исследователей Украины, которая охватит более 2 600 ученых. Они будут получать ежемесячные стипендии до 10 000 грн для реализации своих проектов.

"Мы создаем условия, чтобы ученые могли развивать свои идеи здесь, в Украине", - подчеркнул министр.

Интеграция в мировое научное пространство

Украина присоединилась к Международной коалиции по науке, исследованиям и инновациям, созданной совместно с ЕС и партнерами во время конференции в Риме.

"Это фундамент для интеграции украинской науки в европейское и мировое исследовательское пространство", - отметил Лисовой.

Читайте также о том, что в Украине реформируют систему создания и доставки школьных учебников. Правительство приняло решение о создании Центра обеспечения образования, который будет отвечать за контракты и логистику, а сам процесс создания учебников станет более прозрачным и качественным.

Ранее мы писали о том, что в Украине подвели итоги реализации проекта "Образовательная безбарьерность", действующего в рамках Национальной стратегии до 2030 года. В 2025 году создали новые детсады, модернизировали учреждения профессионального и высшего образования, а также открыли центры поддержки для студентов и ветеранов.

