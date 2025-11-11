ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине меняют систему создания учебников для школ: как это будет работать теперь

Вторник 11 ноября 2025 18:06
UA EN RU
В Украине меняют систему создания учебников для школ: как это будет работать теперь Что изменится в сфере создания школьных учебников (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине реформируют систему создания и доставки школьных учебников. Правительство приняло решение о создании Центра обеспечения образования, который будет отвечать за контракты и логистику, а сам процесс создания учебников станет более прозрачным и качественным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в Facebook.

Новый центр и обновленный подход

На базе Института модернизации содержания образования создают Центр обеспечения образования (ЦЗО). Он будет отвечать за контрактирование и выполнение требований по доставке учебников в школы. Ранее эти функции выполнял ИМЗО.

В этом году в Украине уже испытали новый механизм - доставку учебников непосредственно издательствами. Несмотря на некоторые технические трудности, 90% школ высказались за продолжение такой схемы, ведь она прозрачнее, быстрее и значительно удобнее.

Новые правила и двухлетний цикл

Министерство образования и науки вводит двухлетний цикл создания учебников, который предусматривает обязательную годовую апробацию в школах. Это позволит авторам усовершенствовать материалы, учитывая отзывы педагогов.

По словам МОН, 87% учителей, участвовавших в прошлогодней апробации, отметили, что этот процесс повышает качество учебных материалов.

Грифование, экспертиза и подготовка авторов

С марта 2026 года вступят в силу обновленные правила экспертизы и грифования учебной литературы, которые синхронизируют процессы оценивания и апробации.

Также заработала Школа авторов учебников, в которой уже учатся более 570 участников. Параллельно продолжается подготовка экспертов и отраслевых групп, которые проверяют учебную литературу.

Образование для жизни

Как подчеркнули в МОН, изменение подходов к созданию учебников является частью более широкой политики "Образование для жизни", предусматривающей более глубокую модернизацию содержания образования, развитие профильного обучения и формирование навыков, необходимых в современном мире.

Читайте также о том, что в Украине подвели итоги реализации проекта "Образовательная безбарьерность", действующего в рамках Национальной стратегии до 2030 года. В 2025 году создали новые детсады, модернизировали учреждения профессионального и высшего образования, а также открыли центры поддержки для студентов и ветеранов.

Ранее мы писали о том, что Государственная служба качества образования Украины обнародовала перечень высших учебных заведений по степени риска на 2025/2026 учебный год. Определение уровня риска осуществляется для контроля качества образовательной деятельности учреждений.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Школа Образование в Украине
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа