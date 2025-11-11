ua en ru
Образование без барьеров: что изменилось в садах, школах и университетах Украины в 2025 году

Вторник 11 ноября 2025 12:14
Образование без барьеров: что изменилось в садах, школах и университетах Украины в 2025 году Как Украина повышает инклюзивность в образовательных учреждениях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине подвели итоги реализации проекта "Образовательная безбарьерность", действующего в рамках Национальной стратегии до 2030 года. В 2025 году создали новые детсады, модернизировали учреждения профессионального и высшего образования, а также открыли центры поддержки для студентов и ветеранов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки в Facebook.

Безбарьерность образования

Результаты работы представил министр образования и науки Оксен Лисовой во время выездного заседания Совета безбарьерности, которое состоялось под председательством премьер-министра Юлии Свириденко с участием первой леди Елены Зеленской.

Цель инициативы - обеспечить равный доступ к образованию для всех детей и молодежи, независимо от места жительства, состояния здоровья или уровня поддержки.

Дошкольное образование: больше возможностей для маленьких украинцев

В 2025 году открыто 54 новых детсада различных типов. Более 4,3 тыс. воспитателей повысили квалификацию, а через программу Всемирного банка LEARN на развитие раннего обучения привлечено 30 млн долларов США.

Школа: инклюзивная поддержка на новом уровне

Впервые субвенция на поддержку детей с особыми образовательными потребностями распределена по уровням поддержки и громадам. Создается электронная система мониторинга коррекционно-развивающих услуг, которая поможет отслеживать потребности учеников в реальном времени.

Профессиональное образование: современные пространства для всех

Завершена реконструкция 4 корпусов учреждений профессионального образования, еще 4 - на финальном этапе. До конца года планируется модернизировать 89 мастерских и лабораторий. Более 4 500 студентов с инвалидностью получили доступ к современному образовательному пространству.

Высшее образование: поддержка студентов и ветеранов

Создано 17 новых Центров поддержки студентов в учреждениях высшего образования, в целом пилотный проект уже действует в 21 университете Украины. Также дополнительные возможности для образования получили ветераны - в этом году в ЗВО поступило 19 259 человек, что на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Политика безбарьерности - это когда каждый человек может учиться, работать, двигаться, общаться и быть активной частью общества. Безбарьерность - это возможность учиться вместе со всеми, независимо от обстоятельств.

Читайте также о том, что недавний мониторинг показал, что школы в Киеве значительно реже начали использовать украинский язык в образовательном процессе. Почти четверть учителей сейчас ведут на русском уроки, и только 18% учеников общаются исключительно на украинском. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали о том, что Государственная служба качества образования Украины обнародовала перечень высших учебных заведений по степени риска на 2025/2026 учебный год. Определение уровня риска осуществляется для контроля качества образовательной деятельности учреждений.

