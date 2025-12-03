ua en ru
Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена, - журналист

Среда 03 декабря 2025 08:57
Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена, - журналист Фото: Владимир Зеленский и Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которая должна была пройти в Брюсселе, отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Рафоглу.

"По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой", - написал Рафоглу.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что американские представители пообещали после переговоров в Москве сразу вернуться в Вашингтон.

Самолет, на котором Уиткофф и Кушнер прилетали в Россию, возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.

Что предшествовало

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Встреча длилась более 4 часов, в ходе которой участники обсуждали мирный план США по Украине.

Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.

По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалились". Он также добавил, что "компромиссного варианта" плана по Украине пока нет, а "некоторые американские предложения России не подходят".

При этом Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что сейчас - идеальное время для России и Украины, чтобы закончить войну. Он также добавил, что США - единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.

