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Украинского правозащитника Буткевича "суд" РФ приговорил к 13 годам

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Россия, Пятница 10 марта 2023 14:22
Украинского правозащитника Буткевича "суд" РФ приговорил к 13 годам Фото: украинский правозащитник Максим Буткевич (facebook com zmina ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинского правозащитника Максима Буткевича, попавшего в плен в Луганской области, так называемый "суд" оккупированного Донбасса, приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Так, его признали виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". Кроме того, Буткевича оккупанты "обвинили" и в "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

Следователи уверяют, что правозащитник с 20 марта 2022 года проходил военную службу в батальоне "Берлинго" ВСУ в должности командира взвода.

А 4 июня 2022 года в Северодонецке он якобы "произвел выстрел" из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома. В результате якобы "двое гражданских лиц получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество".

При этом в сообщении СК говорится, что Буткевич якобы "полностью признал вину, раскаялся в содеянном".

Как сообщалось, правозащитник, журналист, основатель "Общественное радио" Максим Буткевич попал в плен к российским оккупантам.

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