ПАРЄ присудила ув’язненому в Китаї правозахиснику премію Гавела

Парламентська асамблея Ради Європи присудила премію імені Вацлава Гавела правозахиснику, який був засуджений у Китаї до довічного ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як відомо, Ільгам Тохті - уйгурський учений, колишній професор Пекінського університету, правозахисник, один із найвідоміших борців за захист прав уйгурів, у 2014 році був засуджений Китаєм до довічного ув’язнення за свою діяльність, яку розцінили як "сепаратизм".

Це вже не перша його нагорода. Так, у 2016 році він здобув престижну нагороду за захист прав людини. Захисника прав уйгурської меншини в Китаї обрали з-поміж трьох претендентів на здобуття Премії імені Мартіна Енналза.

Уйгури - тюркомовний, мусульманський народ, більшість якого живе на території, яка з 17-го сторіччя належить Китаю. Уйгури скаржаться на дискримінацію і переслідування китайською владою. Серед уйгурів також існує збройний сепаратистський рух, існування якого є для Пекіна додатковим приводом для звинувачень і репресій.

Премія Вацлава Гавела названа на честь померлого у 2011 році колишнього чеського державного діяча, одного з лідерів Оксамитової революції 1989 року. Премія заснована у 2013 році та відзначає досягнення в захисті прав людини. Грошовий вимір нагороди становить 60 тисяч євро.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, український політв'язень Кремля Олег Сенцов також став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

А у серпні цього року український політв'язень режисер Олег Сенцов отримав премію "Нептун" фестивалю Solidarity of Arts в Польщі.