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Украинский ударный дрон с дальностью поражения более 1000 км завершил ряд испытаний в воздухе

Фото: государственный "Укроборонпром" провел ряд испытаний нового ударного дрона в воздухе (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил ряд испытаний в воздухе украинского ударного дрона с дальностью поражения более 1000 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ГК "Укроборонпром" Наталии Сад на брифинге в Media Center Украина.

"Разработка украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить", - сообщила Сад.

В октябре 2022 года в "Укроборонпроме" сообщили, что завершают разработку ударного беспилотника, имеющего указанные характеристики.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу - демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", - подчеркнула Сад.

На днях РБК-Украина сообщало, что государственный концерн "Укроборонпром" развернул серийное производство 82 мм оскольчатых мин за рубежом.

Кроме того, мы писали, что Минобороны показало первые снаряды 152 мм, изготовленные "Укроборонпромом".

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, сейчас решается вопрос наращивания объемов. При этом партнеры Украины помогают нашим военным поставкам калибра 155 мм.

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Укроборонпром