Украинский ударный дрон с дальностью поражения более 1000 км завершил ряд испытаний в воздухе

"Разработка украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить", - сообщила Сад.

В октябре 2022 года в "Укроборонпроме" сообщили, что завершают разработку ударного беспилотника, имеющего указанные характеристики.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу - демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", - подчеркнула Сад.