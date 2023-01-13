UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український ударний дрон з дальністю ураження понад 1000 км завершив низку випробувань у повітрі

Фото: державний "Укроборонпром" провів низку випробувань нового ударного дрона у повітрі (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Державний концерн "Укроборонпром" завершив низку випробувань у повітрі українського ударного дрона з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДК "Укроборонпром" Наталії Сад на брифінгу в Media Center Україна.

"Розробка українського ударного дрона дальністю 1000 км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", - повідомила Сад.

У жовтні 2022 року в "Укроборонпромі" повідомили, що завершують розробку ударного безпілотника, який має зазначені характеристики.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу - демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - наголосила Сад.

Днями РБК-Україна повідомляло, що державний концерн "Укроборонпром" розгорнув серійне виробництво 82 мм осколкових мін за кордоном.

Крім того, ми писали, що Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення обсягів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укроборонпром