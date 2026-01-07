Украина запускает ИИ, понимающий украинский язык и наши культурные особенности

Украина делает один из самых масштабных шагов на пути к лидерству в развитии ИИ - запуск собственной большой языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных. Миссия страны - войти в топ-3 мира по развитию ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Кто стоит за созданием украинского ИИ

Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству.

Украинский LLM будет обучаться на основе семейства моделей Gemma от Google - стратегического партнера проекта. Эти технологии адаптированы под украинский язык и национальный контекст.

Качество работы модели проверят независимые эксперты из разных отраслей, оценивая:

техническое качество

этичность и безопасность для пользователей

знание украинского языка

понимание национального контекста.

На какой стадии находится проект сейчас

В настоящий момент ведется сбор данных для обучения модели. Для высокой точности информации из открытых источников недостаточно, поэтому разработчики работают с государственными органами, медиа, университетами и другими институтами - это терабайты уникальных украинских данных.

Параллельно создается юридический фреймворк, который позволит ответственно работать с предоставленными данными.

Экспертная группа уже разрабатывает бенчмарки - тесты для оценки качества LLM, которые помогут улучшать ее эффективность и безопасность.

Текущий этап разработки национального ИИ (фото: facebook.com/mykhailofedorov)

Когда украинский ИИ станет доступен пользователям

В январе 2026 года уже будет:

создана первая база текстов для тренировки LLM

запуск улучшенного токенизатора, который ускоряет обработку текста

разработка собственных бенчмарков для оценки качества модели.

Весной 2026 года стартует бета-тестирование национальной LLM.

Кроме того, название модели выберут сами украинцы: голосование начнется в январе через платформу "Дія".