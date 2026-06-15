RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Украинский ИИ Lapathoniia получил доступ к госреестрам: что это меняет

10:11 15.06.2026 Пн
2 мин
Языковые модели научились напрямую анализировать госзакупки и базы данных
aimg Ольга Завада
Lapathoniia анализирует госреестры (фото: Magnific)

Украинский ИИ-сервис Lapathoniia презентовал масштабное техническое обновление платформы. Благодаря внедрению технологии Model Context Protocol (MCP) разработчикам удалось подключить нейросети к официальным реестрам государственных данных.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост разработчиков в Telegram.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект