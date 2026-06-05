От идеи до поста за считанные минуты: как украинская платформа ooltima меняет создание контента

Украинская команда разработчиков запустила комплексную ИИ-платформу ooltima для автоматизации создания контента в соцсетях. Сервис позволяет сохранять уникальный стиль автора, копировать его голос и создавать виртуальных аватаров для видео.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO и фаундера ooltima Юлии Троцюк в LinkedIn .

Все инструменты в одном интерфейсе

По словам Троцюк, сервис помогает закрыть весь цикл производства контента в одном месте.

Платформа ooltima предлагает пользователям такие возможности:

создание уникальной цифровой персоны;

точное сохранение авторского стиля речи (tone of voice);

автоматическое генерирование идей и написание текстов;

создание изображений и коротких видеороликов;

встроенный редактор полученных результатов;

календарь для планирования и автоматической публикации постов.

Интерфейс сервиса (скриншот: ooltima)

Чат с собственным двойником и копирование голоса

Особое внимание разработчики уделили двум уникальным функциям: chat with me и talking avatar.

Chat with me позволяет пользователю вести диалог не с абстрактной нейросетью, а со своей личной цифровой копией.

Алгоритм детально учитывает профиль автора, его тематику и привычные интонации. Такой формат работает как персональный партнер для брейншторма и помогает доработать идею или быстро структурировать контент-план.

Вторая функция - talking avatar - активируется во время первого знакомства с платформой (онбординга). Сервис записывает и сохраняет образец голоса пользователя.

В дальнейшем, когда ИИ создает новый текст, система автоматически преобразует его в аудиофайл, звучащий как голос владельца компании. Эту аудиозапись можно мгновенно использовать для генерирования видео с виртуальным аватаром.

"ooltima не пытается заменить человека в контенте. Наоборот - она усиливает человека. Помогает быстрее пройти путь от "о чем писать?" до "окей, это уже можно публиковать", - отмечает Юлия Троцюк.

Бесплатный тест для пользователей

Сейчас украинская платформа открыта для первых испытаний. Фаундер проекта пригласила желающих протестировать работу алгоритмов бесплатно в течение одной недели.

Для активации тестового периода разработчики подготовили специальный промокод TEST012.