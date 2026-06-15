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Український ШІ Lapathoniia отримав доступ до держреєстрів: що це змінює

10:11 15.06.2026 Пн
2 хв
Мовні моделі навчилися напряму аналізувати держзакупівлі та бази даних
aimg Ольга Завада
Lapathoniia аналізує держреєстри (фото: Magnific)

Український ШІ-сервіс Lapathoniia презентував масштабне технічне оновлення платформи. Завдяки впровадженню технології Model Context Protocol (MCP) розробникам вдалося підключити нейромережі до офіційних реєстрів державних даних.

Про це інформує РБК-Україна із посиланням на пост розробників у Telegram .

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