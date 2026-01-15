Очищение от русизмов и обновление правописания: Рада усиливает защиту украинского языка
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №14334 "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства". Он предусматривает обновление правописания, отказ от русизмов и прочее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на официальном сайте Рады.
Проект постановления предлагает:
- распространение украинского языка во всех сферах коммуникации;
- достижение высокого качества украинского литературного языка, очищение его структуры от иноязычных (прежде всего русскоязычных) элементов;
- совершенствование отраслевых терминосистем и словообразования на украиноязычной основе;
- развитие украиноязычного образования на всех уровнях;
- создание устойчивого украиноязычного информпространства;
- очищение онимного украинского пространства от последствий колонизации.
Документ предусматривает, что Нацкомиссия по стандартам госязыка должна подготовить обновленное правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года.
Кроме того, Национальная академия наук совместно с Национальной академией правовых наук до 1 марта 2026 года должны проанализировать тексты законов, представленных на экспертизу, и подготовить выводы относительно терминов и словосочетаний.
До 1 марта этого года Кабмин должен разработать и утвердить единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов, постановлений и других парламентских актов.
Комитету Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поручили подготовить законодательные предложения для усиления защиты государственного языка, которые будут предусматривать:
- гарантирование права на получение услуг на украинском языке;
- усиление использования украинского языка на работе и защиту работников от дискриминации по языковому признаку;
- распространение языковых требований медиа на соцсети и онлайн-медиа;
- установление процедуры ответственности для нарушителей языкового законодательства.
"Принятие проекта постановления направлено на усиление реализации конституционного статуса украинского языка как государственного, обеспечение его образцового применения в правотворчестве, образовании, медиа и других сферах общественной жизни", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, парламент предлагает внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании" и запретить использование языка государства-агрессора в частных школах.