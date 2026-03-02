В Украине утвердили единый стандарт правописания: что изменится

Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как официальный стандарт государственного языка. Решение принято во исполнение постановления Верховной Рады от 15 января 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по стандартам государственного языка в Facebook .

Главное:

Юридический статус: Правописание впервые введено в правовое поле как единый официальный нормативный текст.

Правописание впервые введено в правовое поле как единый официальный нормативный текст. Очищение от пропаганды: Из иллюстративной части текста удалили все примеры, касающиеся государства-агрессора.

Из иллюстративной части текста удалили все примеры, касающиеся государства-агрессора. Стабильность правил: Технические правки и совершенствование структуры не повлияют на устоявшиеся правила для пользователей.

Технические правки и совершенствование структуры не повлияют на устоявшиеся правила для пользователей. Вступление в силу: Новый стандарт заработает после того, как правительство отменит постановление 2019 года.

Как готовили документ

Над текстом работала рабочая группа из ведущих ученых НАН Украины и крупнейших университетов страны (КНУ им. Шевченко, Одесского и Днепровского университетов). Во время подготовки специалисты проработали более 1400 предложений от общественности и получили отзывы от 27 органов государственной власти.

Кроме редакционных исправлений, комиссия усовершенствовала структуру правописания и провела "деколонизацию" примеров, убрав упоминания о России.

Общие правила для всех сфер

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная отметила, что отныне правописание является нормативным ориентиром для всего государства.

"Это общие правила для всех сфер - от школ до судов, от государственных решений до информационной политики. Единая норма обеспечивает последовательность и четкость в публичном пространстве", - написала она в Facebook.

Когда заработает стандарт

Документ вступит в силу после того, как Кабинет Министров примет решение об утрате силы старого постановления №437 от 2019 года. Обновленный текст будет обнародован на официальном сайте Нацкомиссии.

Напомним, ранее Верховный суд подтвердил действие правописания 2019 года, однако новое решение Комиссии окончательно закрепляет его как государственный стандарт.