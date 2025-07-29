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Украинский посол ответил, является ли Польша до сих пор надежным союзником Киева

Фото: Василий Боднар (facebook.com AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Польша остается ключевым союзником Украины в условиях войны с Россией. Союзничество базируется на глубоком понимании общей угрозы.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

Польша была первой, кто помог

"Абсолютно. Без Польши не было бы первой военной помощи нам после полномасштабного вторжения", - сказал Боднар в ответ до сих пор справедливо называть Польшу нашим верным, надежным союзником, адвокатом в Европе, в Западном мире.

Он подчеркнул, что именно Польша первой открыла границы для миллионов украинцев, которые искали безопасности.

По его словам, при всем уважении к другим соседям, именно Польша сделала больше всего для приема беженцев и организации критически важного транзита.

Польша критически важна для безопасности тыла

Посол подчеркнул, что Польша играет центральную роль в обеспечении тылов Украины. "Без Польши мы не сможем сформировать нормальные тылы", - отметил он.

Боднар отметил географические риски с северного направления: Калининградская область России и Беларусь, которая является подконтрольной Москве. В такой ситуации только сильная Польша может гарантировать безопасность западного направления.

Угроза со стороны России - общее осознание

Дипломат убежден, что несмотря на внутренние вызовы, Польша понимает, какую опасность представляет Россия. "В польском обществе существует консенсус, что Россия - это самая большая угроза для Европы вообще", - отметил посол.

По его мнению, союзничество Украины и Польши базируется не только на политических решениях, но и на глубоком понимании общей угрозы.

"Если Польша не будет становиться сильнее, не будет вооружаться, не будет нам в дальнейшем помогать, мы будем иметь тылы под угрозой", - резюмировал Боднар.

 

Напомним, по состоянию на конец 2024 года в Польше было 985 тысяч украинских беженцев.

Отношение украинцев к Польше ухудшилось после блокады украинской границы польскими фермерами в 2023 году.

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