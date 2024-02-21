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Отношение украинцев к Польше и США ухудшилось с лета прошлого года

Украина, Среда 21 февраля 2024 09:59
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Отношение украинцев к Польше и США ухудшилось с лета прошлого года Фото: Украинцы ухудшили отношение к Польше и США  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на февраль 2024 года большинство граждан считают дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Социологической группы "Рейтинг".

Польша остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка снизилась с 94% до 79% по сравнению с июнем прошлого года. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.

Отношение украинцев к Польше и США ухудшилось с лета прошлого года

Хотя для большинства украинцев США продолжает восприниматься дружественной страной, однако также с 61% в июне до 35% пока снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и выбирает вариант "скорее дружественная".

Отношение украинцев к Польше и США ухудшилось с лета прошлого года

Враги и нейтральные страны

Абсолютное большинство украинцев считают враждебными странами Российскую Федерацию (97%), Белорусь (90%), Иран (75%). К Беларуси отношение ухудшилось: с 56% до 71% выросла доля респондентов, которые относятся к Беларуси как абсолютно враждебной стране.

Китай и Венгрия перешли в категорию скорее недружественных стран: 58% считают враждебным Китай, и 52% – Венгрию. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально: Китай в июне 2023 года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной, Венгрию считали ранее враждебной страной 42% опрошенных, еще 26% - нейтральной.

Нейтрально-дружественным считают Израиль: 44% оценили как нейтральную, 38% – дружественную. Турцию украинцы рассматривают больше как нейтральную страну (51%). В то же время по сравнению с июнем 2023 года с 40% до 30% снизилась распространенность мнения, что Турция является дружественной страной.

Отношение украинцев к Польше и США ухудшилось с лета прошлого года

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 10-11 февраля 2024 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры.

Блокада границы не могла не отразиться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняли положительное отношение к полякам.

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