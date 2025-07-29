Український посол відповів, чи Польща досі є надійним союзником Києва

Польща була першою, хто допоміг

"Абсолютно. Без Польщі не було б першої військової допомоги нам після повномасштабного вторгнення", - сказав Боднар у відповідь досі справедливо називати Польщу нашим вірним, надійним союзником, адвокатом в Європі, в Західному світі.

Він наголосив, що саме Польща першою відкрила кордони для мільйонів українців, які шукали безпеки.

За його словами, при всій повазі до інших сусідів, саме Польща зробила найбільше для прийому біженців і організації критично важливого транзиту.

Польща критично важлива для безпеки тилу

Посол підкреслив, що Польща відіграє центральну роль у забезпеченні тилів України. "Без Польщі ми не зможемо сформувати нормальні тили", - зазначив він.

Боднар наголосив на географічних ризиках з північного напрямку: Калінінградська область Росії та Білорусь, яка є підконтрольною Москві. У такій ситуації лише сильна Польща може гарантувати безпеку західного напрямку.

Загроза з боку Росії - спільне усвідомлення

Дипломат переконаний, що попри внутрішні виклики, Польща розуміє, яку небезпеку становить Росія. "У польському суспільстві існує консенсус, що Росія - це найбільша загроза для Європи взагалі", - зазначив посол.

На його думку, союзництво України і Польщі базується не лише на політичних рішеннях, а й на глибокому розумінні спільної загрози.

"Якщо Польща не буде ставати сильнішою, не буде озброюватися, не буде нам надалі допомагати, ми матимемо тили під загрозою", - резюмував Боднар.