Украинский ОПК уменьшает зависимость от Китая и переходит на собственные комплектующие

За последние годы украинские предприятия существенно нарастили производство компонентной базы для оборонно-промышленного комплекса. Это позволяет производителям быстрее адаптироваться к потребностям фронта и более гибко выбирать комплектующие для новых разработок.

Участники рынка отмечают, что сегодня в Украине уже производят корпусные элементы, механические детали, часть электронных плат и модулей. Также активно развиваются разработка программного обеспечения, систем управления и модернизация производственной инфраструктуры.

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Локализация становится одним из главных трендов

По словам производителей, украинские поставщики имеют преимущество в скорости логистики и могут оперативно реагировать на потребности заказчиков.

Одним из самых заметных трендов последних лет стало наращивание локализации производства комплектующих. Сейчас в отрасли одновременно происходят три процесса: локализация простых и средней сложности компонентов, создание собственных инженерных команд и инвестиции в производственные мощности для серийного выпуска критически важных деталей.

Дополнительный толчок этому направлению дают государственные программы поддержки и оборонные кластеры, в частности Brave1. В то же время производители отмечают, что локализация является длительным процессом и требует лет работы.

Зависимость от импорта постепенно сокращается

По открытым оценкам, только за прошлый год доля китайских компонентов в части украинских беспилотников снизилась примерно до 38%.

Впрочем, в отрасли отмечают, что ситуация существенно отличается в зависимости от конкретного изделия и компании. Некоторые украинские производители уже достигли уровня локализации до 90%, тогда как отдельные продукты все еще в значительной степени зависят от поставок из-за рубежа.

Одним из примеров успешной локализации стали камеры для беспилотников. Отдельные компании уже планируют строительство специализированных предприятий для производства дневных и ночных камер.

Также украинские производители освоили выпуск гимбалов - систем камер с подвесом и программным обеспечением для стабилизации изображения. По оценкам участников рынка, некоторые из таких решений уже не уступают ведущим западным аналогам.

Какие технологии остаются проблемными

В то же время сложные микроэлектронные компоненты пока остаются зависимыми от импорта.

Производители объясняют, что создание собственного производства такой продукции требует многомиллиардных инвестиций, длительной подготовки и масштабного внутреннего рынка. Поэтому полностью заместить такие технологии украинская оборонная промышленность пока не может.