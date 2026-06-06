Український ОПК зменшує залежність від Китаю та переходить на власні комплектуючі

За останні роки українські підприємства суттєво наростили виробництво компонентної бази для оборонно-промислового комплексу. Це дозволяє виробникам швидше адаптуватися до потреб фронту та більш гнучко обирати комплектуючі для нових розробок.

Учасники ринку зазначають, що сьогодні в Україні вже виробляють корпусні елементи, механічні деталі, частину електронних плат і модулів. Також активно розвиваються розробка програмного забезпечення, систем управління та модернізація виробничої інфраструктури.

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Локалізація стає одним із головних трендів

За словами виробників, українські постачальники мають перевагу у швидкості логістики та можуть оперативніше реагувати на потреби замовників.

Одним із найпомітніших трендів останніх років стало нарощування локалізації виробництва комплектуючих. Наразі в галузі одночасно відбуваються три процеси: локалізація простих і середньої складності компонентів, створення власних інженерних команд та інвестиції у виробничі потужності для серійного випуску критично важливих деталей.

Додатковий поштовх цьому напрямку дають державні програми підтримки та оборонні кластери, зокрема Brave1. Водночас виробники наголошують, що локалізація є тривалим процесом і потребує років роботи.

Залежність від імпорту поступово скорочується

За відкритими оцінками, лише за минулий рік частка китайських компонентів у частині українських безпілотників знизилася приблизно до 38%.

Втім у галузі зазначають, що ситуація суттєво відрізняється залежно від конкретного виробу та компанії. Деякі українські виробники вже досягли рівня локалізації до 90%, тоді як окремі продукти все ще значною мірою залежать від поставок з-за кордону.

Одним із прикладів успішної локалізації стали камери для безпілотників. Окремі компанії вже планують будівництво спеціалізованих підприємств для виробництва денних і нічних камер.

Також українські виробники освоїли випуск гімбалів - систем камер із підвісом та програмним забезпеченням для стабілізації зображення. За оцінками учасників ринку, деякі з таких рішень уже не поступаються провідним західним аналогам.

Які технології залишаються проблемними

Водночас найскладніші мікроелектронні компоненти поки що залишаються залежними від імпорту.

Виробники пояснюють, що створення власного виробництва такої продукції потребує багатомільярдних інвестицій, тривалої підготовки та масштабного внутрішнього ринку. Тому повністю замістити такі технології українська оборонна промисловість наразі не може.