Украинский ОПК уменьшает зависимость от Китая и переходит на собственные комплектующие
В Украине растут объемы производства компонентов для оборонной отрасли. В то же время самые сложные технологии пока остаются зависимыми от импорта.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке".
За последние годы украинские предприятия существенно нарастили производство компонентной базы для оборонно-промышленного комплекса. Это позволяет производителям быстрее адаптироваться к потребностям фронта и более гибко выбирать комплектующие для новых разработок.
Участники рынка отмечают, что сегодня в Украине уже производят корпусные элементы, механические детали, часть электронных плат и модулей. Также активно развиваются разработка программного обеспечения, систем управления и модернизация производственной инфраструктуры.
Локализация становится одним из главных трендов
По словам производителей, украинские поставщики имеют преимущество в скорости логистики и могут оперативно реагировать на потребности заказчиков.
Одним из самых заметных трендов последних лет стало наращивание локализации производства комплектующих. Сейчас в отрасли одновременно происходят три процесса: локализация простых и средней сложности компонентов, создание собственных инженерных команд и инвестиции в производственные мощности для серийного выпуска критически важных деталей.
Дополнительный толчок этому направлению дают государственные программы поддержки и оборонные кластеры, в частности Brave1. В то же время производители отмечают, что локализация является длительным процессом и требует лет работы.
Зависимость от импорта постепенно сокращается
По открытым оценкам, только за прошлый год доля китайских компонентов в части украинских беспилотников снизилась примерно до 38%.
Впрочем, в отрасли отмечают, что ситуация существенно отличается в зависимости от конкретного изделия и компании. Некоторые украинские производители уже достигли уровня локализации до 90%, тогда как отдельные продукты все еще в значительной степени зависят от поставок из-за рубежа.
Одним из примеров успешной локализации стали камеры для беспилотников. Отдельные компании уже планируют строительство специализированных предприятий для производства дневных и ночных камер.
Также украинские производители освоили выпуск гимбалов - систем камер с подвесом и программным обеспечением для стабилизации изображения. По оценкам участников рынка, некоторые из таких решений уже не уступают ведущим западным аналогам.
Какие технологии остаются проблемными
В то же время сложные микроэлектронные компоненты пока остаются зависимыми от импорта.
Производители объясняют, что создание собственного производства такой продукции требует многомиллиардных инвестиций, длительной подготовки и масштабного внутреннего рынка. Поэтому полностью заместить такие технологии украинская оборонная промышленность пока не может.
Также мы писали, что Китай остается одним из ключевых поставщиков компонентов для украинской оборонной отрасли. В то же время производители постепенно диверсифицируют цепи поставок и увеличивают закупки в странах ЕС, США, Тайване и Южной Корее.
Представители отрасли отмечают, что полностью отказаться от китайских комплектующих пока невозможно. Однако украинские компании все активнее работают над уменьшением критической зависимости от одного рынка и созданием альтернативных каналов поставок.