Ежесуточно Россия наносит по Украине более 10 кибератак, - СБУ

Ежесуточно Россия наносит по Украине более 10 кибератак, а всего с начала года СБУ нейтрализовала более 4,5 тысяч кибернападений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. На момент вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными" тренировками "перед вторжением", - рассказал Илья Витюк.

Он отметил, что в зоне особого внимания врага находятся энергетика, логистика, связь, военные объекты, а также реестры и базы данных органов власти и коммуникационные ресурсы для проведения специальных информационных операций.

"Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из российских спецслужб, работающих по нам, знаем поименно. Идет работа по их документированию в рамках соответствующих уголовных производств. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала и справедливое наказание", - резюмировал Илья Витюк.

В целом Витюк озвучил такие цифры: если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021-м - 1400, то уже в этом году количество кибернападений возросло более чем в 3 раза.

"Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает. Но наши приоритеты неизменны - успешно защищать информационную и цифровую безопасность государства", - заверил начальник департамента кибербезопасности.