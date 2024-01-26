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Украинский депутат вступил в партию Путина. Его имущество на более 600 млн гривен арестовали

Архивное фото: Украинский депутат вступил в партию Путина (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд арестовал имущество депутата Херсонского областного совета на более 640 млн гривен. Он перешел на сторону РФ и вступил в партию диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

Во время временной оккупации Херсонской области подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом. Он перерегистрировал в фискальных органах РФ украинское государственное предприятие, специализирующееся на разведении рыб, а также подконтрольные ему предприятия в области сельского и топливного бизнеса. 

Таким образом подозреваемый осуществлял хозяйственную деятельность, обеспечивая поступление налогов в бюджет страны-агрессора. 

На территории подконтрольных предприятий фигурант разместил личный состав вооруженных формирований РФ, обеспечивал всем необходимым, поддерживая их боеспособность. 

Кроме того, в сентябре 2023 года он избрался "депутатом" от политической партии страны-агрессора "Единая Россия" в так называемую "Государственную думу Херсонской области", созданную на временно оккупированной территории региона.

Что попало под арест

По ходатайству прокурора, наложен арест на имущество, принадлежащее депутату Херсонского областного совета, подозреваемому в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Общая стоимость арестованного - более 640 миллионов гривен. Речь идет о:

  • корпоративные права в 12 агрофирмах и принадлежащих им предприятиях;
  • земельные участки общей площадью 2.5 тысячи гектаров;
  • тепличный комплекс;
  • автозаправочный комплекс;
  • более 30 объектов недвижимого имущества;
  • транспортные средства;
  • охотничьи ружья;
  • карабин;
  • банковские счета

Сейчас принимаются меры по передаче арестованного имущества в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Партия Путина и ее представители активно участвуют в войне против Украины

Ранее сообщалось, что у партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг.

Также жители Херсона, вступившей в российскую партию "Единая Россия" и начавшей помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.

А СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Александру Сидякину за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию российского диктатора Владимира Путина.

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