"Депутату" из партии Путина в Херсонской области объявили подозрение в госизмене

Жительнице Херсона, которая вступила в российскую партию "Единая Россия" и начала помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Детали дела

По данным следствия, подозреваемая в марте-сентябре 2022 года участвовала в "выборах депутатов законодательного собрания" от партии "Единая Россия".

В предвыборных турах по оккупированным городом Новая Каховка, Голопристанским, Геническим районами Херсонской области она призывала местное население к поддержке порядков и законов РФ, популяризировала власть страны-агрессора.

"Осуществляла психологическое давление и пыталась заставить местное население принять участие в фейковом волеизъявлении. За поддержку своей кандидатуры в депутаты она обещала выдачу гуманитарной помощи и решение жилищно-бытовых проблем людей", - говорится в сообщении.

Фото: Коллаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

А также обязывала граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, получать паспорт гражданина РФ.

Что еще сделала изменница

После "выборов" женщина заняла должность так называемого "первого заместителя председателя" незаконного органа власти - "Херсонской областной думы". Занималась хозяйственными вопросами псевдооргана.

Кроме того, летом 2023 года подозреваемая зарегистрировала согласно российскому законодательству предприятие "Новокаховский хлебозавод". На мощностях которого выпекали хлебобулочные изделия для оккупантов.

Также женщина незаконно перерегистрировала ЧАО "Херсонлифт" как юридическое учреждение РФ, возглавила его, вела хозяйственную деятельность по российским стандартам и проводила расчеты в рублях.

Ей грозит пожизненное лишение свободы

В прокуратуре сообщили, что жительницу Херсона подозревают в госизмене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационизме. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование осуществляется Главным управлением Национальной полиции в Херсонской области.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

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