Представитель партии Путина контролировал "референдум" в Херсоне. Ему объявили подозрение
Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину сообщили о подозрении за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Служба безопасности собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Александра Сидякина, который способствует вооруженной агрессии России в Украине.
Чиновник является председателем центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета партии "Единая Россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессора.
Чем он занимался
По заданию Кремля с 23 по 27 сентября 2022 года он находился в оккупированном в то время Херсоне. Там он лично координировал проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" региона в состав России.
Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового "референдума".
Фото: Александр Сидякин (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, которые сфокусированы на западную аудиторию", - пишет СБУ.
Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума российский чиновник обходил оккупационные "избиркомы" и контролировал фальсификацию итогов "голосования".
Сидякину объявили подозрение
Экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против Украины. На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Сидякину о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Депутату Госдумы РФ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
"Референдум" на оккупированных территориях
В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.
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