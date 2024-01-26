Український депутат вступив у партію Путіна. Його майно на понад 600 млн гривень заарештували

Деталі справи

Під час тимчасової окупації Херсонської області підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він перереєстрував у фіскальних органах РФ українське державне підприємство, що спеціалізується на розведенні риб, а також підконтрольні йому підприємства в галузі сільського та паливного бізнесу.

Таким чином підозрюваний здійснював господарську діяльність, забезпечуючи надходження податків до бюджету країни-агресора.

На території підконтрольних підприємств фігурант розмістив особовий склад збройних формувань РФ, забезпечував усім необхідним, підтримуючи їхню боєздатність.

Крім того, у вересні 2023 року він обрався "депутатом" від політичної партії країни-агресора "Єдина Росія" до так званої "Державної думи Херсонської області", створеної на тимчасово окупованій території регіону.

Що потрапило під арешт

За клопотанням прокурора, накладено арешт на майно, яке належить депутату Херсонської обласної ради, підозрюваному в державній зраді та колабораційній діяльності.

Загальна вартість арештованого - понад 640 мільйонів гривень. Йдеться про:

корпоративні права у 12 агрофірмах і підприємствах, що належать їм;

земельні ділянки загальною площею 2.5 тисяч гектарів;

тепличний комплекс;

автозаправний комплекс;

понад 30 об'єктів нерухомого майна;

транспортні засоби;

мисливські рушниці;

карабін;

банківські рахунки.

Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Партія Путіна та її представники активно беруть участь у війні проти України

Раніше повідомлялося, що у партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг.

Також мешканці Херсона, яка вступила в російську партію "Єдина Росія" і почала допомагати окупантам, оголосили підозру в держзраді.

А СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.