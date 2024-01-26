Український депутат вступив у партію Путіна. Його майно на понад 600 млн гривень заарештували

Суд заарештував майно депутата Херсонської обласної ради на понад 640 млн гривень. Він перейшов на бік РФ і вступив у партію диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Під час тимчасової окупації Херсонської області підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він перереєстрував у фіскальних органах РФ українське державне підприємство, що спеціалізується на розведенні риб, а також підконтрольні йому підприємства в галузі сільського та паливного бізнесу.
Таким чином підозрюваний здійснював господарську діяльність, забезпечуючи надходження податків до бюджету країни-агресора.
На території підконтрольних підприємств фігурант розмістив особовий склад збройних формувань РФ, забезпечував усім необхідним, підтримуючи їхню боєздатність.
Крім того, у вересні 2023 року він обрався "депутатом" від політичної партії країни-агресора "Єдина Росія" до так званої "Державної думи Херсонської області", створеної на тимчасово окупованій території регіону.
За клопотанням прокурора, накладено арешт на майно, яке належить депутату Херсонської обласної ради, підозрюваному в державній зраді та колабораційній діяльності.
Загальна вартість арештованого - понад 640 мільйонів гривень. Йдеться про:
Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Раніше повідомлялося, що у партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг.
Також мешканці Херсона, яка вступила в російську партію "Єдина Росія" і почала допомагати окупантам, оголосили підозру в держзраді.
А СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.
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