Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу доллара на следующий год

Девальвационные настроения бизнеса ухудшились. Большинство считает, что курс вырастет, но будет ниже 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2025 года.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,11 грн/доллар.

При этом во II квартале бизнес ожидал курс 43,84 грн/доллар, в I квартале - 44,23 грн/доллар, в IV квартале 2024 года - 44,42 грн/доллар, в III квартале - 43,72 грн/доллар.



Более половины (60,2%) респондентов ожидали обменный курс более 43,50 грн/доллар (во II квартале 2025 года - 53,6%). Зато до 38,6% с 45,1% в предыдущем квартале уменьшилась доля респондентов, которые ожидали обменный курс в пределах 40,51-43,50 грн/доллар.



Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.