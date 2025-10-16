ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу доллара на следующий год

Украина, Четверг 16 октября 2025 14:10
UA EN RU
Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу доллара на следующий год Фото: курс доллара ожидается ниже 45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Девальвационные настроения бизнеса ухудшились. Большинство считает, что курс вырастет, но будет ниже 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2025 года.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,11 грн/доллар.

При этом во II квартале бизнес ожидал курс 43,84 грн/доллар, в I квартале - 44,23 грн/доллар, в IV квартале 2024 года - 44,42 грн/доллар, в III квартале - 43,72 грн/доллар.
Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу доллара на следующий год

Более половины (60,2%) респондентов ожидали обменный курс более 43,50 грн/доллар (во II квартале 2025 года - 53,6%). Зато до 38,6% с 45,1% в предыдущем квартале уменьшилась доля респондентов, которые ожидали обменный курс в пределах 40,51-43,50 грн/доллар.
Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу доллара на следующий год

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Курс доллара рос в начале года. Исторический максимум курса доллара составляет 42,28 гривны на 13 января 2025 года.

После этого курс доллара снижался и упал в сентябре до 41,12 грн/доллар. Сейчас курс снова пошел вверх и составляет 41,76 грн/доллар на 16 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит