Доллар дорожает шестой день подряд, но замедлил рост

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд с 9 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7607 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.



Официальный курс евро составит 48,5301 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).



На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке доллар вырос до 42,00 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.