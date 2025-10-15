Доллар дорожает шестой день подряд, но замедлил рост
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд с 9 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 16 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7607 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).
Выше был курс только 5 августа - 41,7901.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,5301 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар вырос до 42,00 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.
Прогноз курса
МВФ улучшил прогноз по курсу доллара к гривне.
Согласно расчетам МВФ, доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.
Фонд ожидает, что средний курс составит 42,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 42,5 грн/доллар).