Главная » Бизнес » Финансы

Доллар дорожает шестой день подряд, но замедлил рост

Украина, Среда 15 октября 2025 15:30
Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд с 9 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7607 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.
bank.gov.ua

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5301 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).
bank.gov.ua

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 42,00 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.

Прогноз курса

МВФ улучшил прогноз по курсу доллара к гривне.

Согласно расчетам МВФ, доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

Фонд ожидает, что средний курс составит 42,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 42,5 грн/доллар).

