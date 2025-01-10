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Доллар бьет рекорды шестой день подряд

Украина, Пятница 10 января 2025 15:39
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Доллар бьет рекорды шестой день подряд Фото: курс доллара вырос менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил шестой исторический максимум подряд, но рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2841 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн).

Предыдущий максимум был 10 января 2024 года 42,2825 гривен за 1 доллар.

Доллар бьет рекорды шестой день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5738 гривен за 1 евро (+0,0144 грн).

Доллар бьет рекорды шестой день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 42,27-42,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар бьет рекорды шестой день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 43,05 гривен.

Прогноз курса

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина считает, что средний курс доллара в течение 2025 года не превысит 44 гривны.

Однако к концу года он ожидает рост курса доллара до уровня 46 гривен. Такой прогноз основывается на предположении, что война может продолжаться в течение всего года.

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