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В РФ заявили об атаке дронов в Ростовской области и Подмосковье

Пятница 04 июля 2025 07:49
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В РФ заявили об атаке дронов в Ростовской области и Подмосковье Фото: последствия атаки на Подмосковье (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и Сергиево-Посадский округ под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

В Ростовской области беспилотные удары были нанесены по нескольким городам. В городе Азов, по словам губернатора, повреждены несколько автомобилей, выбиты окна в жилых домах, а обломки одного из дронов упали на местный стадион.

В поселке Долотинка, по информации российских чиновников, дрон разрушил многоквартирный дом - упала плита перекрытия, погибла пожилая женщина. Из здания эвакуировали 20 жителей.

В свою очередь глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова сообщила об атаке дронов и в Подмосковье. По словам местных жителей, в районе микрорайона Звездочка прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, а около пяти утра слышали звук двигателей беспилотников. В результате атаки, как заявляют власти, повреждена подстанция.

Атаки Сил обороны

Украинские защитники несколько недель назад нанесли удары по ряду объектов на территории России. Среди целей ВСУ был пороховой завод в Тамбовской области.

Кроме того, взрывы прогремели вблизи склада боеприпасов 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и на складе аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.

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