Грозит пожизненное: сомалийских пиратов впервые отдадут под суд

Индийский военно-морской флот передал 35 захваченных сомалийских пиратов полиции в Мумбаи. Они будут первыми, привлеченными к ответственности по антипиратскому закону Индии от 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индия, крупнейшая национальная сила в Аденском заливе и северном регионе Аравийского моря, захватила пиратов с грузового судна "Руэн" на прошлой неделе, спустя три месяца после того, как его похитили у сомалийского побережья.

С ноября пираты совершили или попытались совершить захват более 20 судов, что привело к увеличению расходов на страхование и безопасность со стороны мировых компаний.

Пиратам, захваченным индийскими коммандос, грозит пожизненное заключение. Они первыми будут привлечены к ответственности по антипиратскому закону Индии от 2022 года, позволяющему военно-морскому флоту задерживать и арестовывать пиратов в открытом море.

Сомалийцы использовали "Руэн" в качестве своего "базового корабля" для атак на другие суда, заявили в ВМФ. Спецназовцы спасли всех 17 членов экипажа.

По данным ВМФ, Индия отреагировала на 18 инцидентов, задействовав поочередно 21 корабль и 5000 лиц личного состава, взяв на абордаж и исследовав более 1000 судов. Ее беспрецедентное присутствие привело к тому, что за несколько дней было развернуто более дюжины военных кораблей.