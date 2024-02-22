В ООН предупредили об увеличении атак пиратов на суда, идущих из Красного моря

В ООН предупредили о необходимости быть в состоянии повышенной готовности к пиратству у африканского побережья после того, как захват судов в последние месяцы вызвал опасения, что отвод судов от Красного моря и Суэцкого канала приведет к росту числа захватов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил, что его организация провела переговоры с властями Сомали на востоке Африки и стран, расположенных в Гвинейском заливе на западе континента. Они обсудили усилия, направленные на то, чтобы пиратство вновь не превратилось в серьезную проблему.

С декабря многие судоходные компании перенаправили свои рейсы из Красного моря и Суэцкого канала на маршруты, позволяющие избежать нападений хуситов из Йемена. Это привело к тому, что суда направляются в воды Индийского океана и Западной Африки, где обычно наблюдается меньший трафик.

Домингес отметил, что суда по-прежнему принимают меры предосторожности у африканских берегов, и призвал компании вернуться к строгому уровню безопасности, который был во время предыдущего кризиса пиратства.

"Они должны соответствовать тем, что были в 2008-2012 годах у берегов Сомали", - сказал он.

Управление морских торговых операций Великобритании в прошлом месяце предупредило мореплавателей о существовании двух возможных "пиратских групп", действующих в Индийском океане.

Одно судно, захваченное в декабре, осталось у берегов Сомали, а в следующем месяце пираты ненадолго захватили другой балкер, после чего он был освобожден индийскими военно-морскими силами. В западной Африке в январе у берегов Экваториальной Гвинеи пираты похитили часть экипажа танкера, который ненадолго захватил судно.

"Мы проводим беседы с государствами-членами, окружающими Гвинейский залив, чтобы они знали, что в связи с увеличением объема перевозок в этом регионе мы должны избегать новой эскалации или увеличения числа случаев пиратства", - сказал Домингес.

В период с 2008 по 2012 год пираты захватили десятки коммерческих судов в водах Сомали, а волна пиратства, пик которой пришелся на 2018 год, привела к росту числа похищений и ограблений судов у берегов Западной Африки. Обе проблемы были в значительной степени решены благодаря принятию мер безопасности на борту, включая наем вооруженной охраны. Некоторые прибрежные государства также активизировали антипиратские действия.

Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Накануне хуситы совершили атаку на американский корабль, который перевозил гуманитарную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.