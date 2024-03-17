Индийские военные отбили у сомалийских пиратов сухогруз и спасли 17 моряков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что все 35 пиратов на борту сухогруза Ruen под мальтийским флагом сдались, военные также проверили судно на наличие незаконного оружия, боеприпасов и контрабанды. Ruen был захвачен пиратами в прошлом году.

По данным индийских военных, судно могло использоваться в качестве плавучей базы для захвата других грузовых судов у берегов Сомали. Захват Ruen стал первым успешным захватом судна, в котором участвовали сомалийские пираты, с 2017 года, когда жесткие меры международных военно-морских сил остановили серию захватов в Аденском заливе и Индийском океане.

Индия в последние месяцы разместила по меньшей мере 12 военных кораблей к востоку от Красного моря для обеспечения безопасности судоходства. Как ранее заявляли представители индийских ВМС, только с 1 декабря военные зарегистрировали по меньшей мере 17 случаев угона, попыток угона и подозрительных подходов к судам.

Что предшествовало

Ранее военно-морские силы Индии эвакуировали экипаж судна True Confidence, которое ранее было атаковано хуситами в Красном море. Сообщается, что 20 членов экипажа и трое вооруженных охранников на борту были доставлены в больницу в Джибути индийским военным кораблем.

6 марта об обстреле судна True Confidence под флагом Барбадоса рассказали в посольстве Британии в Йемене. В дипломатическом ведомстве отметили, что в результате атаки погибли по меньшей мере два моряка. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что True Confidence якобы принадлежит американцам.

Двое из погибших были гражданами Филиппин, а третий – вьетнамцем. Отмечается, что в ходе атаки еще два филиппинца также получили серьезные ранения.