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Обстрел Житомирской области: из-за обломков есть повреждения и пострадавшие

Вторник 25 февраля 2025 09:42
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Обстрел Житомирской области: из-за обломков есть повреждения и пострадавшие Фото: последствия обстрела Житомирской области (t.me/zhytomyrskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированной атаки, в ночь на 25 февраля, в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской областной военной администрации (ОВА).

В результате падения обломков было повреждено:

  • здание;
  • жилой дом в Житомирском районе.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

В частности из-за падения обломков ранения получила женщина. Также были госпитализированы двое детей: четырех и семи лет, из-за острой реакции на стресс.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно атакует инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Для обстрелов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских. В ночь на 24 февраля враг запустил 185 беспилотников с пяти направлений. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 113 из них. В частности 71 дрон-имитатор был локально потерян.

Во время сегодняшней ночной атаки в Киеве работала ПВО. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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